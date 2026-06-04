Il casting per la panchina del Milan in vista della stagione 2026-2027 si trasforma in un vero e proprio risiko internazionale. Dopo aver incassato i rifiuti di profili di primo piano come Andoni Iraola e Xavi Hernández, la dirigenza rossonera ha aperto parallelamente i contatti con Mauricio Pochettino ed Arne Slot. Tuttavia, l'asse più caldo porta direttamente in Germania e porta la firma strategica di un vecchio pallino di Via Aldo Rossi.