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Milan, Jashari come De Ketelaere? Lo cercano in 4 in Serie A: l’intenzione del giocatore

Ardon Jashari, centrocampista AC Milan, potrebbe lasciare i rossoneri nel calciomercato estivo 2026
Calciomercato, Ardon Jashari (svizzero classe 2002) può lasciare il Milan dopo un solo anno. Il centrocampista da 39 milioni di euro piace a ben quattro big della Serie A italiana. Tutti i dettagli sulla possibile cessione e l'idea che ha il ragazzo
Daniele Triolo Redattore 

L'avventura di Ardon Jashari al Milan potrebbe ricalcare lo sfortunato copione già scritto da Charles De Ketelaere nell'estate 2023. Il centrocampista svizzero di origini macedoni, classe 2002, ha attirato l'attenzione di numerosi club di Serie A e potrebbe salutare Milanello dopo una sola, complessa stagione durante l'imminente sessione estiva di calciomercato.

Sirene di mercato in Serie A: le quattro pretendenti su Jashari

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Nonostante l'annata deludente, il talento del numero 30 rossonero gode ancora di grande stima nel panorama calcistico italiano. Quattro club hanno già mosso i primi passi esplorativi:

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  • Atalanta e Roma: sono le società più attive, avendo già allacciato i contatti con l'entourage del calciatore per registrare il gradimento.

  • Juventus e Como: restano alla finestra, monitorando la situazione legata al futuro del centrocampo milanista.

    • Al momento, l'agente del giocatore ha deciso di mettere ogni trattativa in stand-by. Una scelta logica e obbligata, in attesa che in casa Milan venga ufficializzato il nuovo assetto societario e tecnico per la stagione 2026-2027, l'unico deputato a decidere le linee guida del mercato.

    Calvario fisico e la concorrenza di Modrić: la stagione deludente

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    Secondo quanto rivelato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, la volontà primaria di Jashari sarebbe quella di rimanere a Milano per un altro anno per dimostrare il proprio valore. Nella stagione 2025-2026, infatti, il centrocampista non è quasi mai riuscito a imporsi per due fattori concomitanti:

    In primo luogo, una grave frattura del perone subita nel mese di agosto lo ha costretto a un lungo stop forzato di oltre tre mesi, condizionandone l'inserimento e la preparazione atletica. In secondo luogo, una volta rientrato, Jashari ha dovuto fare i conti con la titolarità inamovibile di un mostro sacro come Luka Modrić in cabina di regia. Solo nel finale di stagione, complice un infortunio del fuoriclasse croato, lo svizzero ha trovato maggiore spazio, alternando tuttavia buone geometrie a prestazioni opache.

    I numeri del flop a bilancio: i fardelli dell'investimento rossonero

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    I numeri complessivi del primo anno di Jashari a Milano certificano le difficoltà di ambientamento del ragazzo. Acquistato nell'estate 2025 dal Bruges per ben 39 milioni di euro (bonus inclusi), il mediano svizzero ha racimolato appena:

  • 880 minuti complessivi trascorsi sul terreno di gioco.

  • 17 presenze totali distribuite tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

    • Un bottino decisamente esiguo a fronte dell'investimento fatto dalla proprietà RedBird, che ora dovrà valutare attentamente insieme al nuovo allenatore se concedere una seconda chance al centrocampista o cederlo per evitare una svalutazione del cartellino.

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