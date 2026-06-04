Durata del contratto: accordo triennale fino al 30 giugno 2029, con opzione di rinnovo per il quarto anno.

Premio alla firma: un ricco bonus di 10 milioni di euro corrisposto al momento della sigla sul contratto.

Ingaggio stagionale: uno stipendio complessivo di 7 milioni di euro netti (bonus inclusi), suddiviso in 5 milioni di parte fissa e 2 milioni legati a obiettivi personali e di squadra.

A far saltare il banco è stata la clamorosa sconfitta interna contro il Cagliari. Il k.o. è costato al Diavolo la mancata qualificazione alla prossima Champions League e ha provocato l'azzeramento totale dei vertici dirigenziali operato da RedBird, bloccando di fatto la ratifica dell'accordo.

L'incognita Rangnick e la tentazione della scuola tedesca — Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, l'operazione Goretzka-Milan non è da considerarsi definitivamente tramontata, ma è vincolata alle scelte della nuova area tecnica. Il profilo dell'ex perno del Bayern Monaco – forte di un palmarès da 18 trofei in 8 stagioni, tra cui 7 Bundesliga e una Champions League – potrebbe incastrarsi alla perfezione con i nomi di allenatori caldeggiati dalla proprietà.

Qualora a guidare il nuovo corso sportivo rossonero fosse il manager teutonico Ralf Rangnick, affiancato in panchina da profili di scuola tedesca o austriaca come Matthias Jaissle, Sebastian Hoeness o Oliver Glasner, il nome di Goretzka tornerebbe prepotentemente in auge come leader del centrocampo, anche in assenza della vetrina della Champions League.

Le mosse degli agenti: Arsenal, Juventus e l'attesa del Mondiale — Nel frattempo, però, gli agenti del calciatore non sono rimasti a guardare e, secondo le indiscrezioni di SportMediaset, hanno riallacciato i contatti con le altre pretendenti che avevano mostrato interesse nei mesi scorsi. Su tutte spiccano l'Arsenal in Premier League, la Juventus in Serie A e alcune sirene di prima fascia della Süper Lig turca.

Dal canto suo, Goretzka non ha fretta di decidere il proprio futuro. Il centrocampista è interamente focalizzato sulla spedizione della Germania ai prossimi Mondiali. Una vetrina internazionale che potrebbe ulteriormente mutare le gerarchie e le offerte sul tavolo nelle settimane successive al torneo.