Oliver Glasner: attualmente in pole position e reduce dal summit di sei ore a Monaco di Baviera.

Matthias Jaissle: seconda opzione della scuola Red Bull, attualmente vincente in Arabia Saudita, che il Milan dovrebbe incontrare in questi giorni.

La controffensiva di Ibrahimović: la regia di Rafaela Pimenta — Dall'altro lato della barricata si schiera Zlatan Ibrahimović. Il Senior Advisor di RedBird rifiuta per ora categoricamente l'opzione Rangnick, conscio che l'accentramento dei poteri preteso dal tedesco lo svuoterebbe di ogni reale influenza sportiva. Per evitare il ridimensionamento, Ibra sta tessendo una fitta rete diplomatica dietro la sapiente regia di Rafaela Pimenta, l'avvocatessa che ha ereditato l'impero di Mino Raiola e da sempre vicina allo svedese.

Il piano alternativo prevede l'ingaggio dello spagnolo Ramón Planes (ex Barcellona e Al-Ittihad) come direttore sportivo e una corsa a due per la panchina tra Mauricio Pochettino e Arne Slot.

Pochettino o Slot? Il nodo economico che blocca il Milan — Se per Mauricio Pochettino (attuale CT degli USA) La Gazzetta dello Sport ha rivelato una bozza d'accordo sulla base di 5 milioni di euro netti a stagione, il vero sogno di Ibrahimović è Arne Slot, anch'egli assistito dalla scuderia Pimenta.

Il profilo dell'olandese (classe 1978) unisce giovinezza e mentalità vincente, potendo vantare nel palmarès una Eredivisie e una coppa nazionale con il Feyenoord, oltre alla Premier League conquistata con il Liverpool nel 2025. Il grande ostacolo è però di natura economica:

L'ingaggio al Liverpool: Slot percepiva un salario da 8 milioni di euro netti a stagione.

Il tetto del Milan: il club rossonero ha imposto un budget invalicabile di 5 milioni di euro massimi per lo stipendio del nuovo allenatore.