PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan a Rangnick e Glasner? Ibrahimović preferisce Planes e Pochettino: la situazione

ULTIME MILAN NEWS

Milan a Rangnick e Glasner? Ibrahimović preferisce Planes e Pochettino: la situazione

Mauricio Pochettino, Commissario Tecnico Nazionale U.S.A., è nel mirino del Milan per la panchina
Guerra di potere nel Milan per il dopo Massimiliano Allegri: Zlatan Ibrahimović si oppone alla scelta di Ralf Rangnick e punta, invece, a Ramón Planes direttore sportivo e Mauricio Pochettino allenatore. Tutti i dettagli
Daniele Triolo Redattore 

Il casting per la panchina del Milan in vista della stagione 2026-2027 si arricchisce di un clamoroso retroscena. Definiti i destini di Andoni Iraola (promesso sposo del Liverpool) e di Xavi Hernández (destinato alla panchina della Nazionale spagnola dopo i Mondiali), la caccia al successore di Massimiliano Allegri si è trasformata in una vera e propria guerra fredda interna tra le diverse anime della dirigenza di Via Aldo Rossi.

La linea RedBird: il binomio Rangnick-Glasner

—  

La fazione guidata dalla proprietà fa capo a Gerry Cardinale. Supportato dagli uomini di fiducia di RedBird, Massimo Calvelli e Zlatan Ibrahimović, il patron ha avviato contatti concreti incontrando Oliver Glasner e pianificando un colloquio con Matthias Jaissle. Entrambi i profili sono caldeggiati da Ralf Rangnick, a cui è stato offerto il ruolo di direttore tecnico.

LEGGI ANCHE

Tuttavia, il piano di Rangnick prevede una condizione drastica: la richiesta di una totale autonomia decisionale nell'area sportiva. Il manager tedesco esige infatti la non interferenza da parte dello stesso Ibrahimović e di Jovan Kirovski, attuale dirigente responsabile del progetto Milan Futuro. Un accentramento di poteri che destabilizzerebbe gli attuali equilibri interni.

La contromossa di Ibrahimović: l'asse Planes-Pochettino

—  

Di fronte alla prospettiva di essere ridimensionato e di non poter incidere sulle sorti sportive del Diavolo, Zlatan Ibrahimović ha attivato una strategia alternativa per blindare la propria centralità decisionale. Il piano dello svedese mira a una gestione condivisa del club, dividendo i poteri su due figure di respiro internazionale:

  • Ramón Planes (direttore sportivo): dirigente spagnolo con un passato illustre tra Barcellona e Tottenham, attualmente consulente esterno dell'Al-Ittihad. La sua competenza sul mercato internazionale garantirebbe una figura di raccordo ideale.

  • Mauricio Pochettino (allenatore): attuale Commissario Tecnico degli Stati Uniti d'America ed ex tecnico di PSG, Chelsea e Tottenham. L'argentino rappresenta il profilo di spessore internazionale perfetto per la panchina.

    • I dettagli economici dell'accordo con Pochettino

    —  

    L'affondo di Ibrahimović per scompaginare i piani di RedBird ha già radici solide. Secondo quanto rivelato dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, sarebbe già stata raggiunta una bozza d'intesa di massima con Mauricio Pochettino sulla base di un ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione.

    Le prossime ore saranno decisive per capire quale visione strategica trionferà, se la rivoluzione totale della galassia Red Bull targata Rangnick o la via della continuità manageriale tracciata da Ibrahimović con l'approdo dell'ex tecnico del Chelsea.

    Leggi anche
    Milan, non solo Glasner: in programma un incontro anche con Jaissle. Ma costa una fortuna
    Milan, summit di 6 ore in Germania con Glasner: ecco perché piace ai rossoneri

    © RIPRODUZIONE RISERVATA