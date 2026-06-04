Guerra di potere nel Milan per il dopo Massimiliano Allegri: Zlatan Ibrahimović si oppone alla scelta di Ralf Rangnick e punta, invece, a Ramón Planes direttore sportivo e Mauricio Pochettino allenatore. Tutti i dettagli

Il casting per la panchina del Milan in vista della stagione 2026-2027 si arricchisce di un clamoroso retroscena. Definiti i destini di Andoni Iraola (promesso sposo del Liverpool) e di Xavi Hernández (destinato alla panchina della Nazionale spagnola dopo i Mondiali), la caccia al successore di Massimiliano Allegri si è trasformata in una vera e propria guerra fredda interna tra le diverse anime della dirigenza di Via Aldo Rossi.