Andoni Iraola: ha declinato la proposta rossonera, essendo ormai destinato alla guida del Liverpool.

Xavi Hernández:ha preferito non legarsi a un club, con la speranza di poter guidare la Nazionale della Spagna subito dopo la fine dei Mondiali.

L'asse Cardinale-Calvelli e la linea tracciata da Ralf Rangnick — Dietro la strategia di mercato c'è una precisa linea societaria. Gerry Cardinale (managing partner del fondo RedBird e proprietario del club), muovendosi dietro suggerimento del suo uomo di fiducia nell'hedge fund Massimo Calvelli – il quale ha ereditato alcune deleghe da amministratore delegato precedentemente in mano a Giorgio Furlani –, ha intenzione di nominare Ralf Rangnick nel ruolo di direttore tecnico.

Proprio per questo motivo, negli ultimi giorni i rossoneri si stanno concentrando sulla figura di due allenatori formati e lanciati nel calcio che conta dall'ex mente di Hoffenheim e Lipsia:

Oliver Glasner: reduce dall'addio al Crystal Palace (dove ha conquistato una F.A. Cup, un Community Shield e l'ultima Conference League) e già vincitore dell'Europa League 2022 con l'Eintracht Francoforte. Glasner ha incontrato nella giornata di ieri Cardinale, Calvelli e Ibrahimović nel summit esplorativo tenutosi a Zurigo.

Matthias Jaissle: profilo giovanissimo ma vincente, che vanta nel suo palmarès i titoli conquistati in Austria con il Salisburgo e ben due Champions League asiatiche sulla panchina dell'Al-Ahli. Per lui il summit con i vertici rossoneri potrebbe andare in scena nei prossimi giorni.

La reale alternativa della Gazzetta: Mauricio Pochettino — Secondo quanto riportato oggi in edicola da La Gazzetta dello Sport, la vera e concreta alternativa a Glasner non è però Jaissle. Il giovane tecnico dell'Al-Ahli è infatti blindato da parametri economici fuori portata per il club rossonero, che frenano la trattativa:

Allenatore Ingaggio Attuale / Richiesta Clausola Risolutoria Matthias Jaissle 11,5 milioni di euro a stagione in Arabia 6 milioni di euro Mauricio Pochettino Accordo di massima a 5 milioni di euro netti Nessuna (attuale CT degli Stati Uniti d'America)

La "rosea" sottolinea come il nome caldo sia quello di Mauricio Pochettino. L'attuale Commissario Tecnico degli Stati Uniti d'America vanta un curriculum di altissimo livello nei principali campionati europei, avendo già guidato l'Espanyol nella Liga, il Southampton, il Tottenham e il Chelsea in Premier League, e il PSG nella Ligue 1. I contatti con il Milan sono già avviati, e tra le parti esiste già un accordo di massima per un ingaggio che toccherebbe i 5 milioni di euro netti a stagione.

L'opzione in combinata: spunta il DS Ramón Planes — Qualora il Milan decidesse alla fine di affondare il colpo su Pochettino, l'operazione verrebbe presumibilmente definita in combinata con l'arrivo di Ramón Planes. Il direttore sportivo spagnolo è stato appena sollevato dall'incarico da parte dell'Al-Ittihad, che lo ha ricollocato nel ruolo di semplice consulente esterno. Planes e Pochettino hanno già un'ottima intesa professionale, avendo lavorato insieme con successo ai tempi del Tottenham anni fa.

I tifosi rossoneri dovranno avere ancora qualche giorno di pazienza per capire l'esito finale di questo giro di consultazioni dei dirigenti di RedBird e scoprire su quale allenatore si deciderà di affondare definitivamente il colpo per il nuovo Milan.