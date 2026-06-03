Il profilo di Oliver Glasner: DNA europeo per il Diavolo—
Il nome di Glasner (classe 1974) scalda l'ambiente milanista soprattutto per la sua spiccata attitudine nelle competizioni UEFA. Il tecnico vanta un palmarès internazionale di assoluto rispetto, ideale per la mentalità che RedBird vuole imporre a Casa Milan:
Analisi tattica: come cambierebbe il Milan di Glasner—
Durante il colloquio a Zurigo, uno dei temi centrali è stato l'adattamento della rosa attuale al credo tattico dell'allenatore austriaco. Glasner predilige un sistema di base flessibile, oscillante tra il 3-4-2-1 e il 3-4-3. Di seguito l'impatto che questa transizione avrebbe sulle dinamiche di mercato e di campo del Milan:
|Reparto
|Impostazione Tattica (Modello Glasner)
|Impatto sui Top Player / Mercato
|Difesa
|Conferma alla linea a tre già vista con Allegri, con braccetti rapidi e aggressivi in marcatura preventiva.
|Necessità di un difensore centrale di piede sinistro abile nell'impostazione dal basso.
|Centrocampo
|Mediana a due di grande dinamismo; esterni a tutta fascia adibiti alla massima spinta.
|Affollamento sulle corsie laterali; possibili forti investimenti sugli esterni a tutta fascia
|Attacco
|Tridente mobile o due trequartisti alle spalle di una punta centrale fisica e associativa.
|Il rebus principale riguarda la sostituzione di Rafael Leão, oltre alla caccia a un nuovo numero 9.
L'ombra di Rangnick, l'opzione Jaissle e l'insidia Leverkusen—
La candidatura di Glasner sulla panchina rossonera - sebbene da lui suggerita - non è strettamente legata alla figura di Ralf Rangnick. Potrebbe arrivare anche a prescindere dall'arrivo del manager tedesco nel il ruolo di direttore tecnico del Milan. Ad ogni modo, Rangnick condivide con Glasner le medesime radici calcistiche basate sul Gegenpressing. Rangnick ha però suggerito alla dirigenza anche una seconda opzione di stampo Red Bull: Matthias Jaissle, attualmente alla guida dell'Al-Ahli e profilo considerato in netta ascesa dai cacciatori di talenti.
Il Milan non può permettersi troppi temporeggiamenti. Su Glasner è forte l'interesse del Bayer Leverkusen, pronto a inserirsi nello stallo qualora l'accordo definitivo con Cardinale non dovesse sbloccarsi nelle prossime ore. I rossoneri si sono lasciati con la promessa di un nuovo contatto, ma l'agenda del Diavolo prevede già i prossimi colloqui esplorativi.
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