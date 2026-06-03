Il casting per la panchina del Milan è entrato ufficialmente nella sua fase calda. A pochi giorni dall'esonero di Massimiliano Allegri, la dirigenza si sta muovendo per individuarne il sostituto. Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del club rossonero, ha tenuto un summit a Zurigo (Svizzera) con l'allenatore austriaco Oliver Glasner. Alla cena di ieri sera erano presenti anche i suoi uomini di fiducia Massimo Calvelli e Zlatan Ibrahimović, di RedBird, che si occupano delle dinamiche del Diavolo.