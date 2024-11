Milan, Pedullà: “Qualcuno dovrebbe scusarsi con Maldini”. Critiche a Moncada

"Mi chiedo cosa abbia fatto di male il Milan per passare da Paolo Maldini a Moncada. Il secondo lo rispetto dal punto di vista dello scouting, ma un conto è fare l'osservatore, un conto il dirigente. Moncada dice: 'Con Fonseca siamo convinti che ci restituirà un prodotto finito, con i giocatori che arriveranno al 100%'. Credo che non sia la verità assoluta. Non esiste che il Milan dia uno spettacolo indecente (contro la Juventus n.d.r.). Il mondo Milan, dal punto di vista mediatico, mette sotto al tappeto tantissima polvere. Il Milan che vince lo Scudetto è una società che perde dei pezzi e diventa normalissima. Se Fonseca parla di Scudetto, siamo arrivati già alla speranza che gli altri perdono punti. Dalle parole di Moncada si capisce l'assenza di un progetto: ci dovrebbero spiegare come mai abbiano speso 15 milioni di euro per Emerson Royal. Come mai dici e pensi che a gennaio non serve nulla? Come mai parli di giugno a novembre? Come hai perso Zirkzee? Come nasce la scelta di Fonseca? Come mai ha scelto di fare il DS? Questo ci dovrebbe dire Moncada. Non è pronto e la società non aiuta".