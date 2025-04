Donadoni: “Boban mi chiese di allenare il Milan: ecco perché rifiutai”

Roberto Donadoni, ex centrocampista del Milan e oggi allenatore, non dirige una squadra da ben 7 anni in Italia e da 4 all'estero e ha parlato di questo tema in un'intervista all'edizione odierna di 'Libero'. "Perché? Per questo, mi creda, non mi faccio troppe domande. Anche perché ho capito, a 61 anni, come vanno le cose nel nostro calcio. I club fanno le loro scelte, legittime", ha esordito l'ex fantasista rossonero.