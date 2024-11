Milan, Pulisic: “Puntiamo sempre a vincere. Ho dei ricordi surreali”

Sul passaggio a Dortmund da giovanissimo

"È stata una cosa spaventosa, soprattutto per un americano che lascia il proprio Paese e la sua famiglia. A quell'età però ero consapevole di voler andare in Europa per mettermi alla prova contro i migliori. Volevo giocare a calcio in Europa ai massimi livelli. Si trattava solo di trovare il momento giusto. Ero stato notato da alcune squadre in Europa e alla fine ho avuto l'opportunità di andare nell'accademia del Dortmund. Posso solo ringraziare il club per il modo in cui mi hanno trattato tutti. Anche se fisicamente forse non ero ancora maturo, sapevano che avevo le capacità e che ci sarei arrivato, quindi mi hanno dato le possibilità che ho sempre voluto".