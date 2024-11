Slovan Bratislava-Milan, Emerson Royal ha un problema alla caviglia

Dalla seduta mattutina non emergono notizie troppo positive per l'allenatore rossonero. Se, da un lato, non si sono registrati problemi per Matteo Gabbia (sostituito all'84' per crampi in Milan-Juventus), che ha iniziato l'allenamento a parte per poi aggregarsi al gruppo, oltre che per Christian Pulisic (entrato al 70' di Milan-Juve per una botta al polpaccio) e Rafael Leão (uscito zoppicando sabato scorso da 'San Siro'), dall'altro è sopraggiunto un problema per Emerson Royal.