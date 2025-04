Moretto: “Jimenez giocherà con il Milan Futuro nel weekend. Ecco perché”

Intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato del Milan e di una novità legata ad Alex Jimenez, giovane talento rossonero: "Una novità e anche una bella notizia per quanto riguarda la mentalità del ragazzo. Proprio questa mattina, Alex Jimenez, che è squalificato per la partita di campionato di Serie A tra Milan e Fiorentina e non può essere convocato da Sergio Conceicao, ha ricevuto una chiamata da parte del Milan Futuro per disputare la partita chiave, fondamentale in ottica salvezza, contro il Sestri Levante nel weekend".