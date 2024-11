Milan, per Fonseca stagione in salita: ora testa alla Champions League — A preoccupare, secondo la 'rosea', al di là del gap di punti - comunque importante dopo un terzo di Serie A - è la differenza nella continuità del rendimento rispetto alle prime sei, Juventus (avanti 6 lunghezze) inclusa. Ecco perché, a quanto pare, d'ora in avanti a Milanello e in Via Aldo Rossi la praticità e il realismo prenderanno il posto dei sogni.

Il nuovo diktat? Pensare ad una partita per volta. Dunque, ora il Milan di Fonseca penserà alla trasferta di Bratislava in Champions League. Un successo in Slovacchia, infatti, potrebbe consentire al Diavolo - che era partito perdendo contro Liverpool e Bayer Leverkusen - di pensare addirittura alla qualificazione diretta, tra le prime 8 della Fase Campionato, visto che ora il calendario europeo è in discesa.

Battuti Bruges e Real Madrid, in attesa dello Slovan, poi per il Milan di Fonseca le avversarie in Champions League si chiameranno Stella Rossa (11 dicembre a 'San Siro'), Girona (22 gennaio 2025, sempre in casa) e, infine, Dinamo Zagabria (29 gennaio 2025, in trasferta). Andare direttamente agli ottavi di finale permetterebbe al Milan di incassare oltre 20 milioni di euro dalla UEFA, più gli introiti da botteghino e market pool.

La società, così, riscatterebbe anche il mancato passaggio agli ottavi nella stagione 2023-2024. Un bel cammino del Milan in Champions League, poi, potrebbe consentire ai ragazzi di Fonseca di risalire anche in campionato. Ieri, ha detto il quotidiano sportivo nazionale, l'allenatore ha parlato alla squadra senza usare toni troppo critici. Dopo i tre gol subiti a Cagliari, contro la Juve voleva un segnale di solidità ed è arrivato.

Scudetto sfumato, ma ottavi in Europa più che possibili — Fonseca, visto il valore dell'avversario, non considererebbe negativo lo 0-0 di Milan-Juventus, a parte il fatto che dal punto di vista offensivo vuole di più dalla sua squadra. Sono gli altri risultati (Torino, Parma, Cagliari) a non essere positivi. Per lo Scudetto, la costanza è una dote imprescindibile.

Ecco perché, ha chiosato 'La Gazzetta dello Sport', a meno che non ci sia un’inversione di tendenza e che i rossoneri non trovino la continuità di rendimento che attualmente non hanno, è dunque meglio concentrarsi sull’obiettivo “minimo” stagionale: il quarto posto e la qualificazione alla Champions 2025-2026 che porterebbe tanti soldi. LEGGI ANCHE: Milan, Fonseca rischia l’esonero? Ecco cosa è emerso nelle ultime ore >>>