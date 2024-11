Milan, Pedullà: “Moncada dice cose che non stanno né in cielo né in terra. Fonseca…”

"Per chi è abituato al bel calcio, davvero quando si gioca? Sospesa per nebbia tecnica. E' stato uno spettacolo che non appartiene a chi vuole gustarsi il calcio. Il Milan aveva un'occasione più unica che rara per raddrizzare la classifica contro la Juventus senza alternative. Significava avvicinarsi, infliggere le prima sconfitta alla Juventus in Serie A e mettere a posto tutto. Sotto questo punto di vista Fonseca mi ha deluso. Parlerò anche dell'intervista di Moncada: per me dice cose che non stanno né in cielo né in terra. Fonseca utilizza un undici iniziale che col senno di prima pensi di stare su 'Scherzi a Parte'. Non fai un tiro in porta, la Juventus si difende in tranquillità. I cambi sul finale. Che senso ha? Dovevi avere il pallino e almeno provare a vincerla. Non ti sei scoperto. Avrebbe dovuto fare dei cambi per rianimare la partita. I fischi alla fine hanno detto tutto. Ne esce malissimo il Milan". LEGGI ANCHE: Milan, occasione persa. Manca tutto e la classifica piange. Errore di comunicazione!