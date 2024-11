Milan, fischi inevitabili. Fonseca: dov’è il gioco? Solito problema di comunicazione

Milan-Juventus, altra occasione persa per i rossoneri. Un altro pareggio che non serve a nulla. Non c'è gioco e c'è un grosso errore

Emiliano Guadagnoli Redattore 24 novembre 2024 (modifica il 24 novembre 2024 | 11:07)

Una partita disastrosa. Il Milan pareggia zero a zero contro la Juventus nel nulla più totale. È questa la cosa più preoccupante aldilà del mero risultato. La squadra non c'è e non è sembrato essere scesa in campo con la voglia di vincere. Sono d'accordo con l'analisi nel post partita di Dazn di Toni e Ambrosini, che hanno parlato di un Milan senza energie, senza voglia. Un paradosso nel paradosso che è ormai è questa stagione rossonera. Si perché nelle grandi partite il Diavolo di Fonseca ha dato il meglio di sé. Basta pensare alle ottime prestazioni contro l'Inter e contro il Real Madrid. Ieri sera San Siro ha assistito al nulla più totale. Zero tiri in porta, zero azioni pericolose, zero spunti su cui potere costruire un qualcosa. E questo è un segnale molto più che allarmante.