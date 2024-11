Milan-Juventus, Sabatini durissimo sullo spettacolo offerto: poi la critica a Fonseca

Milan-Juventus, Sabatini: "Per il Diavolo non ci sono giustificazioni per lo 0-0"

"Fischi a San Siro. È finita così, con la colonna sonora più meritata al cospetto di uno “spettacolo” di rara bruttezza. Due squadre chiuse nel guscio della tattica esasperata, che tradotta nel linguaggio dei tifosi va chiamata per ciò che è davvero: paura di perdere. Per la Juve, in emergenza, ci poteva anche stare. Thiago Motta ha la giustificazione firmata dagli assenti Vlahovic&Co. Per il Milan, no. Di Gregorio ha sporcato appena in guanti all’ultimo secondo di recupero, bloccando a terra il non irresistibile colpo di testa provato da Theo. Il conto finale è stato questo: zero a zero, e il resto mancia".