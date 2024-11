Milan-Juventus, noia e fischi. Domani si rischia di finire al nono posto

Lo 0-0 più italiano che ci sia. Quello tra Milan e Juventus è stato uno spettacolo, anche se risulta difficile definirlo così, soporifero. Zero occasioni, tanta tattica e innumerevoli passaggi all'indietro. A San Siro si sono viste due squadre ben diverse fra loro ma accomunate da una prestazione deludente. I rossoneri di Fonseca sono entrati in campo per vincere ma sono stati fermati da una formazione, quella bianconera, che ha pensato più a difendersi che ad attaccare.

Il risultato, dunque, non può andare oltre un noioso pareggio. I giocatori in campo, poi, non hanno certamente rispettato le alte aspettative che dona un big match come questo. L'unico che ha provato ad accendere la luce non poteva non essere Leao. Pur essendo criticato ogni giorno, il portoghese è stato il migliore in campo con le sue sgasate e con quegli scatti brucianti che, purtroppo, non hanno generato pericoli effettivi. La Juventus del bel gioco, invece, si è vista solo nell'uscita palla al piede, dimostrando una grande qualità unicamente nella propria metà campo.