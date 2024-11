Pagelle Milan-Juventus 0-0: Emerson Royal pessimo. Il migliore è …

PAGELLE MILAN-JUVENTUS - Sembra più una partita a scacchi che una partita di calcio. Non piacerà a chi vuole lo spettacolo, ma chi ama il calcio nelle sue sfaccettature più tattiche la apprezzerà molto. Milan e Juventus si sono studiate e invece di dar vita a un pirotecnico quanto ridicolo 4-4, mettono in scena una gara noiosa, in cui le due fazioni si ingabbiano a vicenda. Nel primo tempo, infatti, a parte qualche spunto nato da sbavature di Emerson Royal e qualche palla pericolosa dai piazzati in favore dei rossoneri, non ci sono occasioni da nessuna delle due parti. Il secondo tempo non è molto diverso e questo, forse, è una colpa. Una partita che bisognava vincere a tutti i costi ha visto tanto ordine tattico, ma poca voglia di uscire con i tre punti alla fine.