Milan, Moncada: “Ibrahimovic, Leao e l’uso dell’algoritmo: vi svelo tutto”

Sull’algoritmo: "Usiamo il database, che ci dice se un giocatore importante c’è da vedere. Prima in video con gli scout, per vedere qualcosa di interessante, e poi live. Prima dobbiamo conoscere il giocatore. Abbiamo 10 scout, 5 in Italia e 5 fuori. Su di loro abbiamo una metodologia di lavoro. Hanno una zona particolare da vedere: prima guardano in video tutta la settimana e a fine settimana vanno live per confermare o no. E dopo provo ad andare anche io. Dal vivo è diverso: vedi cose come la velocità, l’impatto nei duelli…".

"Fofana? Sono andato a Strasburgo a vederlo. Leao ..." — Sull’acquisto di Fofana: "Prima sono andato a Strasburgo a vedere l’allenamento, era aperto al pubblico. Oggi non è possibile, è molto difficile entrare in un centro sportivo. L’allenamento è buono, ma dipende che sessione vai a vedere: una pratica dopo la partita è diversa rispetto al resto della settimana. Ho visto in lui un giovane con fiducia, un ragazzo che ha lavorato tanto in allenamento, e dopo la relazione con i tifosi era interessante. Sempre con il sorriso, sempre aperto".

"Mi è piaciuto: il primo anno era già titolare allo Strasburgo, in Ligue 1. Non ha fatto un percorso nel settore giovanile, eppure mi è bastato vedere come si allena. Sono arrivato a gennaio 2019 a Milano, e lui era osservato dai miei tempi al Monaco. E poi ho portato il mio database qui, lo abbiamo visto. Ha iniziato a giocare ogni partita in Ligue 1, e i club inglesi e tedeschi sono arrivati. È stato difficile. Lo abbiamo seguito fino a Monaco".

Sul database: "Sono informazioni e relazioni che durano da anni. Ti aiutano per vedere la crescita di un giocatore. Dobbiamo rimanere umili: magari un ragazzo non mi piace adesso, ma tra tre anni finalmente può piacerci. Dobbiamo sapere cambiare idea".

Su Leao: "L’avevo visto a Lisbona a 17 anni, come numero 10 e seconda punta. Era molto libero, interessante. Longilineo, tecnicamente super. Ha fatto gol con fiducia. Mi sono detto che dovevamo seguirlo, poi sono arrivati tutti gli osservatori e la Nazionale. Non sono il primo ad averlo visto. Vedere una partita così…me lo sono subito segnato. Abbiamo fatto una short-list, c’era bisogno di prendere un terzino sinistro. In quella lista c’era Leao, Malen, Marcus Thuram, al tempo al Guingamp. Questo tipo di profilo. Oggi i tre stanno facendo bene, ma immagina quattro/cinque anni fa. Era difficile. Leao giocava al Lille. Solo sei mesi da titolare e l’abbiamo portato a Milano. Non è facile. Siamo sempre molto duri con i giocatori, ma dobbiamo lasciare loro del tempo".

Milan, Moncada: "I ragazzi hanno la Playstation a Milanello" — Sul creare un gruppo: "Dobbiamo lasciare spazio. Abbiamo anche tante nazionalità diverse, e dobbiamo fare gruppo. Devono spendere del tempo qui tra Playstation, ping pong e biliardo. Hanno tutto. Qui i ragazzi stanno bene, e si sfogano prima o dopo l’allenamento. A Milanello si mangia benissimo, meglio che in Francia!". LEGGI ANCHE: Milan-Juventus, le probabili formazioni: Fonseca sorprende in difesa