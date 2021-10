Atalanta-Milan 0-2: inizia il secondo tempo | LIVE NEWS

Alle ore 20:45 c'è Atalanta-Milan al 'Gewiss Stadium'. Seguite, LIVE, la diretta testuale del match dei rossoneri di Stefano Pioli

Redazione

ATALANTA 0-2 MILAN

52' 21:57 - 3 ott Ammonito Fikayo Tomori. 46' 21:53 - 3 ott Per l'Atalanta: dentro Koopmeiners per Demiral. 21:52 - 3 ott Inizia il secondo tempo. PRIMO TEMPO 21:37 - 3 ott Un Milan "cattivo" e aggressivo in questo primo tempo. Dopo 30 secondi subito un gran gol di Calabria, con i rossoneri partiti fortissimo. L'Atalanta poi si rende pericolosa due volte, con dei super interventi di Maignan. Il Milan tiene, sfiora il raddoppio e poi colpisce con Tonali. 21:34 - 3 ott Finisce così il primo tempo. 45' 21:33 - 3 ott Segnalati 2 minuti di recupero. 44' 21:32 - 3 ott Sfiora il gol anche Kessie! Piattone a giro dal limite, palla che sfiora il palo! 43' 21:30 - 3 ott GOOOL DI TONALI!!! - Pressione altissima di Tonali che strappa palla a Freuler e si ritrova solo davanti al portiere e insacca! 42' 21:29 - 3 ott Ammonito Brahim Diaz. 40' 21:27 - 3 ott Ammonito De Roon. 24' 21:11 - 3 ott Per l'Atalanta: dentro Pezzella per Pessina. 21' 21:08 - 3 ott Ancora Maignan! Sul corner colpo di testa di Zapata da vicinissimo, riflesso incredibile del portiere che alza sopra la traversa! 20' 21:07 - 3 ott Zappacosta si libera per il tiro e calcia all'angolino, super Maignan si distende e all'angolino mette in corner. 19' 21:06 - 3 ott Contropiede rossonero e Brahim Diaz che ci riprova dal limite, ma tiro centrale respinto da Musso. 18' 21:05 - 3 ott Cross dalla sinistra e tiro al volo di Malinovskyi, respinto dalla difesa. 14' 21:02 - 3 ott Enorme occasione bergamasca! Miracolo di Maignan su tiro di Zapata ravvicinato, sulla respinta arriva Malinovskyi che calcia a botta sicura, ma Tonali in scivolata salva tutto. 9' 20:56 - 3 ott Su sviluppo di corner tiro di De Roon dal limite, palla altissima. 6' 20:53 - 3 ott Contropiede rossonero con Brahim Diaz che dal limite prova il tiro a giro, ma colpisce in faccia un difensore. 1' 20:52 - 3 ott GOOOL DI CALABRIA!!! - Partenza a razzo con Theo Hernandez che accelera e serve in profondità Calabria. Tiro respinto, ma ancora Calabria insacca. 20:47 - 3 ott Calcio d'inizio di Atalanta-Milan: primo pallone giocato dai nerazzurri.

A distanza di circa quattro mesi, di nuovo Atalanta-Milan. Stavolta non sarà certamente decisiva per la qualificazione in Champions League dei rossoneri, ma resta comunque uno scontro diretto importantissimo, che può dire tanto sulle ambizioni di entrambe le squadre. Sarà l'ultimo match prima della sosta, con il Milan che vuole rispondere alle vittorie di Napoli e Inter.

FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA-MILAN

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Zappacosta, de Roon, Freuler, Mæhle; Malinovskyi, Pessina; D. Zapata. A disposizione: Sportiello, F. Rossi, Pezzella, Scalvini, Lovato, Koopmeiners, Miranchuk, Pašalić, Iličič, Muriel, Piccoli. Allenatore: Gasperini.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Díaz, R. Leão; Rebić. A disposizione: Tătărușanu, Jungdal, Ballo-Touré, Conti, Gabbia, Kalulu, Romagnoli, Castillejo, Bennacer, Messias, D. Maldini, Pellegri. Allenatore: Pioli.

+++ ATALANTA-MILAN LIVE: LE NEWS DI GIORNATA +++

Amici di 'PianetaMilan.it', questa sera, alle ore 20:45, si disputerà Atalanta-Milan, partita della 7^ giornata della Serie A 2021-2022. Il Milan di Stefano Pioli proverà a bissare il successo dello scorso mese di maggio al 'Gewiss Stadium', quello valso la qualificazione dei rossoneri in Champions League. Seguite qui il LIVE testuale di Atalanta-Milan in serata e, nel frattempo, eccovi tutte le news di avvicinamento al match contro la 'Dea'.