Atalanta-Milan, Kjaer: “Sto bene: con tutte queste partite va usata la testa”

Simon Kjaer, difensore rossonero, ha parlato ai microfoni 'Milan TV' prima di Atalanta-Milan, partita della 7^ giornata della Serie A 2021-2022

Su Atalanta-Milan 0-2 di maggio scorso: "Era una partita determinante l'anno scorso per la società, per i tifosi, per tutti noi. Al termine di una stagione lunga abbiamo centrato il nostro obiettivo, positivo. Stasera sarà completamente un'altra partita. L'avversario è duro, crea problemi. Sono andati in Champions League negli ultimi quattro anni. Ci creeranno difficoltà. Ma stiamo bene, stiamo facendo vedere qualità".