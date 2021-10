Atalanta-Milan, i convocati di Pioli: Giroud assente, c’è il giovane El Hilali

Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per Atalanta-Milan, partita valida per la 7^ giornata di Serie A. Novità in attacco

Renato Panno

Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per Atalanta-Milan, partita valida per la 7^ giornata di Serie A. Olivier Giroud non convocato perché non al meglio, al suo posto il giovane El Hilali. Da segnalare anche la prima convocazione per Junior Messias e il ritorno di Simon Kjaer. Ecco l'elenco completo.

PORTIERI

Jungdal, Maignan, Tătărușanu.

DIFENSORI

Ballo-Touré, Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Castillejo, Díaz, Kessie, Messias, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

El Hilali, Leão, Maldini, Pellegri, Rebić.