Atalanta-Milan, la probabile formazione nerazzurra: Demiral in panchina

Ecco la probabile formazione dell'Atalanta in vista della partita contro il Milan, valida per la 7^ giornata di Serie A. Le scelte di Gasperini

Atalanta-Milan, partita valida per la 7^ giornata di Serie A, chiuderà un mini ciclo a dir poco intenso fatto di 7 partite in tre settimane per le due squadre. La pausa delle nazionali servirà a molti giocatori per ricaricare le pile in vista dei prossimi impegni. I bergamaschi sono reduci dalla vittoria contro lo Young Boys, match in cui hanno perso uno dei suoi uomini migliori: Robin Gosens. Il tedesco dovrà stare fuori per almeno due mesi. Gian Piero Gasperini ha deciso di dirottare Joakim Maehle sulla sinistra per ovviare a questa pesante assenza. In difesa Merih Demiral andrà in panchina, così come Luis Muriel, sempre pronto a entrare alla grande a gara in corso. Questa la probabile formazione dell'Atalanta.