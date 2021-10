Atalanta-Milan, Giroud non convocato: ecco il motivo | PM News

Stefano Pioli non ha inserito Olivier Giroud nella lista dei convocati per Atalanta-Milan: ecco il motivo appreso dalla nostra redazione

Pochi minuti fa il Milan ha comunicato i convocati scelti da Stefano Pioli per la trasferta di Bergamo. Nella lista rossonera non figura Olivier Giroud. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione il francese ha avvertito un riacutizzarsi dei problemi alla schiena che lo avevano frenato nei giorni scorsi. Una sfortuna per il numero 9, ma soprattutto per i rossoneri, che si trovano ancora una volta ad affrontare una partita importante con gli uomini contati in attacco. Non sai dove vedere Atalanta-Milan? Ecco la nostra guida tv per fare chiarezza