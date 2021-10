Atalanta-Milan, Maldini: “Kessié? I contratti li facciamo noi. Su Ibra …”

Paolo Maldini, dirigente rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Atalanta-Milan, partita della 7^ giornata della Serie A 2021-2022

Su cosa ha provato al gol del figlio : "Esulto sempre anche ai gol degli altri giocatori. Sono sempre molto trasportato dall'emozione della partita. Normale che quando ha fatto gol Daniel mi ha creato una soddisfazione particolare. Capisco quello che sta provando lui, è pieno di pregiudizi proprio come successe con me".

Sulle condizioni di Ibrahimovic: "Non ha lesione, ha solamente un dolore al polpaccio. Dovrebbe essere pronto dopo la sosta, così come Giroud, Bakayoko e Krunic. Abbiamo dei rientri importanti, oggi va in panchina Messias ma abbiamo tanti giocatori indisponibili. Su Zlatan, il dialogo con l'allenatore è fondamentale per capire quali partite giocare e quali meno".