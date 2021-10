Milan sui social – Theo Hernandez: “Grande sfida! Forza”

Theo Hernandez, sul proprio profilo Twitter, si prepara al match del Milan di stasera contro l'Atalanta. Ecco il suo messaggio.

Manca ormai pochissimo al prossimo match del Milan, che sarà a Bergamo contro l'Atalanta, e Theo Hernandez sembra davvero molto carico. Il terzino francese, classe 1997, ha pubblicato infatti sul proprio profilo Twitter una bella foto di presentazione del match, che presume molta combattività. Anche le emoji utilizzate nel messaggio sono di questa tipologia. Ci sono infatti due spade incrociate, oltre alle classiche utilizzate da lui, tra cui il numero 19. Il messaggio, però, è il seguente: "Grande sfida! Forza". Theo Hernandez è carico e sembra voglia caricare tutto l'ambiente. Sarà una partita importante, che potrebbe riportare i rossoneri in alto in classifica. Intanto ha parlato Ibrahimovic in un'intervista a 360° per il suo compleanno >>>