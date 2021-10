Atalanta, Marino: “Il Milan è una squadra con valori molto importanti”

Umberto Marino, dirigente nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' prima di Atalanta-Milan, partita della 7^ giornata della Serie A 2021-2022

Sulla squadra: "Io credo che questa squadra abbia un'anima, dei valori, un cuore. Questa sera dovrà dimostrarlo ancora di più contro una squadra che sta dimostrando dei valori molti alti sia in campionato che in Champions. Ecco come e dove vedere Atalanta-Milan in tv o in diretta streaming >>>