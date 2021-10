Atalanta-Milan, Messias convocato. Il brasiliano aspetta l’esordio rossonero

Finalmente Junior Messias. Il brasiliano è stato convocato da Stefano Pioli per Atalanta-Milan. Ci sarà l'esordio in maglia rossonera?

Dopo un periodo di rieducazione fisica, Junior Messias è finalmente pronto a scendere in campo. Stefano Pioli, infatti, lo ha inserito nella lista dei rossoneri che prenderanno parte alla partita Atalanta-Milan, valida per la 7^ giornata di Serie A. Come riferisce il 'Corriere dello Sport' per l'ex Crotone potrebbe esserci spazio nel secondo tempo. Si tratterebbe dell'esordio assoluto con la maglia del Diavolo dopo il suo trasferimento nell'ultimo giorno del calciomercato estivo. Olivier Giroud non convocato per Atalanta-Milan: ecco il motivo