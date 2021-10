Atalanta-Milan, Brahim Diaz e Pessina: fantasia al potere sulla trequarti

Sfida nella sfida in Atalanta-Milan: il duello sulla trequarti tra Brahim Diaz e Matteo Pessina promette tanta qualità. Il punto

Renato Panno

'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, dedica un approfondimento ai trequartisti di Atalanta e Milan, Matteo Pessina e Brahim Diaz. Un modo diverso di concepire lo stesso ruolo, con in comune lo stesso obiettivo di fondo: produrre fantasia per la propria squadra. Il giocatore dell'Atalanta, inserito dal Milan nell'affare Andrea Conti, è stato una sorta di meteora fino ad un momento di svolta ben preciso. Gian Piero Gasperini, nel corso della pesante sconfitta per 5-0 contro il Liverpool, ha capito che alla sua squadra mancava qualcosa per avere il giusto equilibrio. L'equilibratore fu individuato proprio in Matteo Pessina. Da quel momento in poi divenne un insostituibile.

L'ex Verona è un moto perpetuo in mezzo al campo ed è bravissimo a connettere il centrocampo con l'attacco. Tra transizioni, incursioni nell'area avversaria e una buona dose di palloni da recuperare, Pessina non si fa mai mancare nulla. Tutte caratteristiche che però non fanno dimenticare quella principale: la qualità.

Qualità è anche sinonimo di Brahim Diaz. C'erano molti dubbi sullo spagnolo, che ha ereditato maglia numero 10 e status da titolare dal partente Hakan Calhanoglu. Un giocatore che, lo scorso anno, si è limitato ad essere una mera alternativa del turco. Dubbi spazzati via in pochissimo tempo, perché Brahim è uno dei grandi leader tecnici del Milan. Il classe 1999 è un trequartista puro, ma anche un giocatore moderno che ha imparato a trovarsi pronto in zona gol. Uno sfida nella sfida che dunque potrebbe indirizzare le sorti della partita dall'una o dall'altra parte. Sempre nel segno della qualità. Olivier Giroud non convocato per Atalanta-Milan: ecco il motivo