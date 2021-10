Atalanta-Milan, Calabria sarà il capitano rossonero. Kjær il suo vice

Davide Calabria sarà il capitano rossonero in Atalanta-Milan di questa sera al 'Gewiss Stadium'. Il danese Simon Kjær sarà invece il suo vice

Davide Calabria sarà il capitano rossonero in Atalanta-Milan, partita in programma questa sera al 'Gewiss Stadium' alle ore 20:45 e valida per la 7^ giornata della Serie A 2021-2022. Il danese Simon Kjær sarà invece il suo vice. Con Alessio Romagnoli, dunque, in panchina, fascia al numero 2 così come è accaduto nelle precedenti occasioni in cui è stato in campo. Ecco come e dove vedere Atalanta-Milan in tv o in diretta streaming >>>