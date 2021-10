Atalanta-Milan, la probabile formazione rossonera: Pioli ‘punisce’ Kessie

Ecco la probabile formazione del Milan in vista della partita contro l'Atalanta, valida per la 7^ giornata di Serie A. Franck Kessie in panchina

Renato Panno

Dopo la delusione di Champions League contro l'Atletico Madrid, il Milan si rituffa nel campionato. L'ultimo ostacolo prima della sosta delle nazionali si chiama Atalanta, un avversario sicuramente ostico che evoca ricordi dolceamari per i rossoneri. Contro la Dea il Diavolo ha subìto una delle sconfitte peggiori della sua storia; uno 0-5 che però ha dato una scossa decisiva per invertire la rotta negativa. Sempre a Bergamo il Milan ha riconquistato una Champions League che mancava da troppi anni. Per il suo ritorno al 'Gewiss Stadium' Stefano Pioli non sembra avere dubbi particolari di formazione: c'è un grande ritorno in difesa e una scelta forte a centrocampo.

In difesa ecco il tanto atteso ritorno di Simon Kjaer, leader difensivo indiscusso del Milan. Davide Calabria, Fikayo Tomori e Theo Hernandez completano il pacchetto difensivo. A centrocampo la decisione forte del tecnico rossonero è l'esclusione di Franck Kessie, autore di una clamorosa ingenuità contro l'Atletico Madrid. Sandro Tonali e Ismael Bennacer stanno molto meglio dell'ivoriano e dunque toccherà a loro due fare buona guardia in mezzo al campo. Nessuna novità dalla trequarti in sù, con Ante Rebic che agirà nuovamente da prima punta. Olivier Giroud non è al meglio. Questa la probabile formazione del Milan.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Rebic.