Derby Inter-Milan, Serie A: formazioni e dove vederlo | LIVE NEWS

Il LIVE di Inter-Milan, derby di Milano, partita della 24^ giornata della Serie A 2021-2022. Le news di avvicinamento al match delle ore 18:00

Alle ore 18:00, a 'San Siro', si gioca Inter-Milan, derby della 24^ giornata di Serie A. Sarà una partita decisiva nella lotta per lo Scudetto

Le probabili formazioni di Inter-Milan, derby di Milano della 24^ giornata della Serie A 2021-2022. Così in campo alle ore 18:00 a 'San Siro'?

Alcuni dei gol più belli siglati dai rossoneri in Inter-Milan, ovvero nei derby di Milano giocati 'in trasferta'. Contiene reti di top player!

Alle ore 18:00 c'è il derby Inter-Milan a 'San Siro'. Ecco dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri su internet

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti a 'San Siro', dove alle ore 18:00 si disputerà Inter-Milan, il derby di Milano, partita della 24^ giornata della Serie A 2021-2022. Restate con noi per il LIVE testuale della sfida e, nel frattempo, eccovi in diretta minuto per minuto tutte le news sull'avvicinamento alla gara dei rossoneri di Stefano Pioli.