Inter-Milan, Marotta: “Derby decisivo? Non ancora. Su Brozovic e Perisic…”

Beppe Marotta, dirigente nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' prima del derby Inter-Milan, partita della 24^ giornata della Serie A 2021-2022

Sul derby : "E' una partita importante e spero sia uno spot positivo per il calcio. Ci sono 15 partite a disposizione, ma il risultato non sarà decisivo. La speranza è quella di continuare a stare in testa alla classifica".

Sul mercato: "Rinnovo Perisic? Abbiamo preso Gosens perchè c'è stata questa opportunità. Se Perisic può giocare a destra? Il compito spetta all'allenatore, ma Ivan è un grandissimo professionista e può essere utilizzato in più posizione. L'acquisto non è stato fatto per limitare Perisic, ma per avere un tassello in più e per aumentare la competitività della rosa".