Derby Inter-Milan, Pioli sicuro: “Siamo forti anche senza Ibrahimovic”

Daniele Triolo

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato di Inter-Milan, il derby di Milano della 24^ giornata della Serie A 2021-2022, ieri in conferenza stampa a Milanello. "Dimostriamo che siamo forti anche senza Zlatan", ha sottolineato l'allenatore emiliano, che non intende cercare alibi per l'assenza di Ibrahimovic nella stracittadina.

Nel derby Inter-Milan il Diavolo ha l'ultima chance per restare agganciato al treno Scudetto. Così Pioli: "La cosa importante è che lottiamo per l'alta classifica. Significa essere tornati competitivi. Contro la Juventus abbiamo fatto una buonissima partita: ci è mancata qualità negli ultimi metri. È ciò che dovremo far meglio contro l’Inter - ha spiegato il tecnico - La mia squadra è attenta e determinata, sa che l’appuntamento pesa tanto. Vogliamo provare a vincere questa partita".

L'Inter di Simone Inzaghi è forte, ma il Milan di Pioli intende vincere il derby. Pioli è certo della bravura della sua squadra. "L'Inter sta facendo un percorso importante. Noi dopo un ottimo inizio abbiamo avuto un piccolo calo ma mancano tante partite e ho a disposizione una squadra forte. Sono convinto che possiamo tornare a fare molto bene - ha confessato l'allenatore del Milan -. Il derby vale tanto per molti motivi. Darebbe grandissima fiducia e autostima e sarebbe ottimo per la classifica".

Nerazzurri favoriti nello scontro diretto? "Loro stanno dimostrando anche quest'anno di essere molto forti. Noi possiamo metterli in difficoltà. Per come giocano le due squadre, credo che si formeranno tanti duelli in campo. La squadra che ne vincerà di più avrà più possibilità di imporsi. La parola Scudetto non esce dalla bocca di Pioli: "Il nostro obiettivo è rimanere ai vertici del campionato. Sarà un percorso ancora lungo: ora ci concentriamo su questa gara perché sappiamo quanto il derby valga per noi, il club e i tifosi".

Sarà Olivier Giroud a giocare al posto di Ibra, con Marko Lazetić che andrà per la prima volta in panchina. Il commento di mister Pioli alla vigilia del derby Inter-Milan: "Giroud è un giocatore di caratura internazionale e ha grande voglia: è intelligente, completo, pronto. Lazetić è giovane ma con un carattere già forte. Ha grandi mezzi fisici abbinati a un'ottima tecnica. Domani (oggi, n.d.r.) sarà con noi. Gli servirà per capire cos'è il calcio italiano e cos'è il Milan".

L'uomo, però, che può decidere la stracittadina per il Milan è Rafael Leão e di questo mister Pioli è assolutamente consapevole. "Da lui bisogna ed è giusto aspettarsi sempre tanto. Deve ancora essere più convinto di quanto è forte - ha concluso il tecnico -. Sta crescendo tanto: ora è arrivato il momento di dimostrare il suo valore". Anche il Milan sul baby fenomeno a costo zero! Le ultime news di mercato >>>

