Il Milan, che a gennaio non ha ritoccato molto la rosa, per l'estate progetta una sessione di calciomercato davvero super. Il club di Via Aldo Rossi ha intenzione, infatti, di intervenire in ogni reparto. In difesa (obiettivo Sven Botman), a centrocampo (si punta Renato Sanches, torneranno dai prestiti Tommaso Pobega e Yacine Adli) e, ovviamente, in attacco, con l'acquisizione di una prima punta giovane di spessore. Ma cosa ha intenzione di fare il Diavolo sulla trequarti?