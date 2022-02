Derby Inter-Milan, Tomori c’è ma parte inizialmente dalla panchina

Fikayo Tomori ha recuperato a tempo record per il derby Inter-Milan. L'operazione al menisco mediale del ginocchio sinistro è di metà gennaio

I quotidiani sportivi in edicola stamattina si sono soffermati su Fikayo Tomori. Il difensore centrale canadese, naturalizzato inglese, infatti, sarà disponibile per il derby tra Inter e Milan in programma oggi alle ore 18:00 a 'San Siro'.