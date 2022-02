Derby Inter-Milan, Ibrahimovic si arrende: riflessioni sul futuro

Zlatan Ibrahimovic sarà il grande assente del derby tra Inter e Milan: lo svedese comincia ad accusare qualche problema fisico di troppo

Daniele Triolo

Zlatan Ibrahimovic sarà il grande assente di Inter-Milan, il derby di Milano della 24^ giornata della Serie A 2021-2022, come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola. L'attaccante svedese, infatti, non è riuscito a recuperare dall'infiammazione al tendine d'Achille della gamba destra. Purtroppo, è stato costretto ad alzare bandiera bianca per la stracittadina.

In due settimane il fastidio non si è acuito e quindi Ibra salterà il suo primo derby da quando, nel gennaio 2020, è tornato in rossonero. Sarà la prima volta che il Diavolo di Stefano Pioli giocherà una partita contro l'Inter senza il bomber di Malmö. E, finora, quasi in ogni occasione in cui Zlatan aveva messo piede nel derby aveva segnato o fatto assist.

Per Ibrahimovic, però, ora niente derby Inter-Milan e, probabilmente, come evidenziato dal quotidiano torinese, anche niente Milan-Lazio, partita dei quarti di finale di Coppa Italia. Quando, allora, potrà tornare Ibra in campo? Due settimane non sono state sufficienti a superare un'infiammazione: il fisico di Zlatan, a 40 anni, comincia a presentare il conto allo svedese.

Il rinnovo di contratto per la prossima stagione, a questo punto, potrebbe anche tornare in discussione. Il Milan, infatti, ha bisogno di un centravanti affidabile, continuo, che non si fermi per 20 giorni/un mese ad ogni piccolo problema o incidente di percorso. E Ibra, campione immenso, fuoriclasse fenomenale, che ha ancora dei colpi di genio da fermo, non può assicurarlo.

Per 'Tuttosport' Paolo Maldini e Frederic Massara, quando si siederanno al tavolo delle discussioni con Zlatan per parlare dell'eventualità di andare avanti insieme, non potranno tenere conto di tutto ciò. Parlando con lui in tutta sincerità, serenità ed onestà. Anche il Milan sul baby fenomeno a costo zero! Le ultime news di mercato >>>

