Derby Inter-Milan, incasso da 3 milioni. Negli USA show della CBS

Alle ore 18:00 si disputerà il derby tra Inter e Milan, partita valida per la 24^ giornata di Serie A. Numeri e curiosità sulla stracittadina

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha parlato del derby odierno tra Inter e Milan . Saranno 200 i Paesi collegati alla partita con 50 diversi broadcaster. Polverizzati i quasi 38mila biglietti disponibili per un incasso da quasi 3 milioni di euro nonostante la capienza dello stadio di 'San Siro' possa essere soltanto del 50% .

Prevista, secondo la 'rosea' una sfilata tra figure istituzionali e tifosi vip. La curiosità è che tra i 50 broadcaster ci sarà anche la CBS , che distribuisce le partite della Serie A italiana in tutti gli Stati Uniti d'America . Un investimento totale di 58 milioni di euro all'anno, ai quali se ne aggiungono altri 6 per la Coppa Italia .

E per il derby Inter-Milan la CBS ha previsto uno show vero e proprio, come quelli che usano mandare in onda per i grandi eventi sportivi a stelle e strisce. Parola di Peter Radovich Jr, capo produzione di CBS Sport, che ha dichiarato come abbiano intenzione di proporre qualcosa che nessuno ha mai fatto prima negli U.S.A. per promuovere il torneo di Serie A.