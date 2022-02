Inter-Milan, il derby si disputa anche sul palco di Sanremo | News

Questa sera si disputerà Inter-Milan, ma sarà anche l'ultima serata del Festival di Sanremo: ecco quanti tifosi delle due squadre all'Ariston

Enrico Ianuario

Oggi non è solamente il giorno del derby tra Inter e Milan, ma anche della serata finale del Festival di Sanremo. Manifestazione che si è svolta nella settimana della stracittadina milanese, con il conduttore Amadeus tifosissimo dell'Inter. "Lo vedrò in albergo, il secondo lo perderò. Per forza, dovrò pur salire sul palcoscenico! Mi terranno aggiornato sul risultato, ma lo saprei comunque prima di cominciare", prosegue Amadeus. "Non mi farò condizionare l'umore, certo se vinceremo il mio sorriso sarà doppio. L'Inter è un gruppo speciale, tutti possono segnare e questo è il bello, penso a una sfida con tanti gol. Io in camerino avrò un gagliardetto nerazzurro, porto sempre con me un oggetto portafortuna".

Tanti i cantanti nerazzurri, come Elisa e Alberto Cotta Ramusino, in arte Tananai, il quale ha dichiarato che "Non sono sicuro di esibirmi all’Ariston dipenderà dal risultato della partita. Mi terrò aggiornato il più possibile. Secondo me la differenza potrebbe farla Calhanoglu perché questa è la sua partita. E confido in Barella. Se potessi, al Milan toglierei Theo Hernandez".

Lo sono ancora di più i protagonisti dell'Ariston che tifano Milan, come Laura Pausini e Mirco Manuele Martorana, in arte Rkomi, il quale non ha assolutamente intenzione di perdersi il derby. "Mi sono organizzato per vedere la partita nella hall dell'hotel con gli amici, sciarpe e maglie rossonere, ricostruiremo l'ambiente dello stadio", dice Rkomi. "Non me la voglio proprio perdere, ho cancellato tutti gli appuntamenti. Sfottò con Amadeus? No, prima non si dice nulla, magari dopo. Il Milan è una squadra giovane e affamata come me, mi ci rivedo, mi spiace però che, in alternanza, ci siano state troppe defezioni, su tutte quella di Kjaer che pesa moltissimo. Tre giorni fa ho sentito Calabria e ci siamo fatti un in bocca al lupo reciproco, ogni tanto vedo Romagnoli, certamente ci risentiremo presto. Un pronostico? Rischio, dico che vinceremo 3-2 e spero che segni Tonali. Confido anche in una buona prestazione di Giroud". Giocando con il titolo della sua canzone definisce 'L'Inter forte, ma non insuperabile'.

Altri rossoneri sono Irama, i Meduza, e San Giovanni che, come riportato da gazzetta.it, "A differenza di Amadeus che inizia prima di me, vedrò tutti e due i tempi, speriamo bene! Vinceremo 2-0, se potessi ai nerazzurri toglierei Brozovic". Totalmente concentrati Le Vibrazioni che hanno dichiarato di essere "Centrati su Sanremo, pensiamo di vedere il derby registrato quando torneremo a Milano. L’Inter è tosta, difficile esprimere pronostici, puntiamo sulla fascia sinistra con Theo e Leao". Anche il Milan sul baby fenomeno a costo zero! Le ultime news di mercato >>>

