Derby Inter-Milan, debutto per Maignan. Ultimo per Handanovic?

Daniele Triolo

Mike Maignan, regolarmente in campo per il derby tra Inter e Milan di oggi pomeriggio a 'San Siro', è protagonista, insieme a Samir Handanovic, di un approfondimento sul 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Questo perché 'Magic Mike', assente nel derby d'andata (era infortunato alla mano, giocò Ciprian Tătărușanu) farà il suo esordio assoluto in una stracittadina meneghina e perché lo sloveno rischia di disputare, invece, l'ultimo della sua carriera.

L'anno passato Maignan e Handanovic hanno vinto il titolo: il francese in Ligue 1 con il Lille, il suo rivale in Serie A con i nerazzurri. Il primo, pagato 15 milioni di euro bonus inclusi, è poi sbarcato a Milano per sostituire Gianluigi Donnarumma; il secondo, invece, rischia di fare la riserva nella stagione 2022-2023 poiché l'Inter ha già acquistato il suo titolare del futuro, il camerunense André Onana, preso a parametro zero dall'Ajax.

Per il derby Inter-Milan di oggi, però, entrambe le milanesi si sentono al sicuro. Maignan e Handanovic sono due certezze. In casa Milan non si rimpiange il precedente portiere, tutt'altro. Il classe 1995 sarà, come detto, al suo primo derby di Milano. Ma chi lo conosce assicura che non gli tremeranno di certo i polsi. Nello spogliatoio si è inserito subito bene e parla già discretamente l'italiano. E' un ragazzo che sorride e si fa volere bene. In campo e fuori.

Maignan aveva iniziato alla grande la sua avventura rossonera, parando un calcio di rigore a Mohamed Salah in Liverpool-Milan di Champions League. Operatosi, poi, al polso sinistro, ha bruciato le tappe per il rientro e ha recuperato in breve tempo certezze e colpo d'occhio. Rispetto alle sue prime settimane italiane, anzi, Maignan è adesso ancora più sicuro. In porta e nelle uscite. Merito dei preparatori Luigi Ragno e Nelson Dida, che gli hanno insegnato lo stile italiano.

Derby numero 21, invece, per Handanovic, che ha incontrato il Milan in carriera per ben 33 volte. Prima di cedere il suo posto ad Onana vorrebbe, poi, incrociare ancora il Diavolo nel doppio derby di Coppa Italia. Evento possibile grazie al tabellone della coppa nazionale. Quello di Maignan e Handanovic, quindi, 'rischia' di essere soltanto il primo confronto diretto stagionale tra i due estremi difensori. Anche il Milan sul baby fenomeno a costo zero! Le ultime news di mercato >>>

