Derby Inter-Milan, è festival Scudetto a ‘San Siro’ | Serie A News

Alle ore 18:00, a 'San Siro', si gioca Inter-Milan, derby della 24^ giornata di Serie A. Sarà una partita decisiva nella lotta per lo Scudetto

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Inter-Milan. Ha definito il derby di Milano valido per la 24^ giornata della Serie A 2021-2022, un 'Festival dello Scudetto'. Sfruttando, logicamente, l'aggancio del Festival della Musica Italiana in svolgimento al teatro 'Ariston' di Sanremo in questi giorni.

L'Inter, ha ricordato la 'rosea', può giocarsi il derby con tutti i suoi migliori effettivi. Davanti spetterà ad Edin Džeko e Lautaro Martínez il compito di pungere. Il Milan, al contrario, deve registrare le defezioni di due tra i suoi attaccanti più forti, Zlatan Ibrahimović ed Ante Rebić.

L'Inter di Simone Inzaghi, sulla carta, è favorita perché è davanti in classifica (+4, potenzialmente +7). Ma anche perché ha più fiducia, una rosa più assortita e maggiore fisicità. Il derby, però, come noto, è sempre una partita a sé ed anche il Milan potrà giocarsi tutte le sue carte per vincere e mantenere aperta la lotta per il titolo.

Nel derby d'andata il Milan aveva 7 punti di vantaggio sull'Inter e, vincendo, avrebbe potuto mandare l'Inter a 10 punti di distanza. In quella partita, però, l'ex di turno, Hakan Çalhanoğlu, prese per mano i nerazzurri e, di fatto, avviò la rimonta in classifica ed il ribaltone che, attualmente, delinea il divario tra le due squadre.

Nel cammino tra un derby e l'altro, l'Inter ha fatto 11 punti in più del Milan, ha segnato 24 reti contro le 21 dei rossoneri ma, soprattutto, ne ha prese solo 4 (il Diavolo 12). Gli infortuni di Simon Kjær e Fikayo Tomori (oggi al rientro, ma in panchina) si sono fatti sentire moltissimo per la squadra rossonera.

Per il derby Inter-Milan di stasera Stefano Pioli 'incollerà' Franck Kessié a Marcelo Brozović, lasciando a Theo Hernández e Rafael Leão il compito di tentare di bucare la solita retroguardia nerazzurra. Per vincere questa partita, infatti, il Diavolo potrà contare sulla tecnica individuale dei suoi migliori elementi, sulla voglia di tornare al successo, sulla consapevolezza che sta passando l'ultimo treno Scudetto. Anche il Milan sul baby fenomeno a costo zero! Le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI