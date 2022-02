Inter-Milan, Maldini: “Kessié dà equilibrio. Ibra? E’ una risorsa, non un peso”

Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima del derby Inter-Milan, partita della 24^ giornata della Serie A 2021-2022

Sul futuro di Zlatan Ibrahimovic: "Innanzitutto con Zlatan c'è un discorso aperto perché è una persona indipendente, non finge quella che è la sua situazione quella che potrebbe essere l'accordo con il Milan. Se lui non sarà in grado di andare avanti dirà 'smetto', altrimenti continuerà. Gli infortuni lo stanno limitando, sono discorsi che si fanno in maniera aperta. La sua idea è quella di continuare, Zlatan non sarà mai un peso per questa squadra ma una risorsa".