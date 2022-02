Inter-Milan, il match preview del ‘derby della Madonnina’ | News

Questa sera si disputerà Inter-Milan, gara valida per la 24^ giornata del campionato di Serie A: ecco il match preview del derby di Milano

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com)

Il Derby è qui, ora. Mancano poche ore al fischio d'inizio di Inter-Milan, in programma alle 18.00 a San Siro. Una sfida tanto difficile e delicata quanto attesa da tutti i tifosi. Una partita che tradizionalmente sfugge ai pronostici e che è in grado di regalare sorprese. I rossoneri, staccati di quattro lunghezze in classifica, affrontano l'Inter capolista e sognano un grande scalpo. Allentiamo la tensione e prepariamoci al calcio d'inizio con la nostra consueta preview della sfida.

QUI MILANELLO

Due grandi assenze per Mister Pioli, confermate nella conferenza stampa di ieri: il reparto offensivo rossonero sarà orfano di due pedine importanti come Ibrahimović e Rebić: Zlatan non ha recuperato dal problema al tendine d'Achille che lo aveva costretto a uscire anzitempo contro la Juventus; Ante, invece, resterà ai box a causa di un fastidio alla caviglia che lo ha limitato negli ultimi allenamenti. Torna tra gli "eleggibili" Fikayo Tomori, operato al menisco meno di un mese fa, ma sarà difficile vederlo in campo dal primo minuto. Ritorna a disposizione dopo la Coppa d'Africa Franck Kessie, che contro l'Inter potrebbe giocare i suoi primi minuti del 2022 con i rossoneri. Ancora out Ballo-Touré e, inevitabilmente, Simon Kjær. L'unico diffidato è Theo Hernández.

"La preparazione è stata quella giusta, - ha dichiarato Pioli a Milanello - la squadra sa che la partita di domani pesa tanto e vogliamo provare a vincerla. Un successo darebbe fiducia, forza e tre punti importanti in classifica. L'Inter sta facendo un percorso importante, con grande continuità. Noi non abbiamo ancora mostrato il nostro massimo e possiamo fare meglio".

QUI INTER

I nerazzurri, che comandano la graduatoria di Serie A con 53 punti, arrivano alla stracittadina quasi al completo, dovendo fronteggiare due sole assenze. La prima è quella di Joaquín Correa, fermo dalla partita di Coppa Italia contro l'Empoli per un problema muscolare. Non ci sarà il nuovo acquisto Robin Gosens, che deve smaltire un lungo infortunio al bicipite femorale che lo tiene ai box da fine settembre. I tre giocatori impegnati con le rispettive nazionali in Sudamerica (Vecino, Sánchez e Martínez) sono rientrati in gruppo e saranno a disposizione di Inzaghi, così come Felipe Caicedo, secondo innesto del mercato di gennaio nerazzurro. Tre i diffidati: Martínez, Vidal e Brozović.

"Nel Derby di favoriti non ce ne sono mai con classifiche diverse e ancor di più adesso con due squadre forti, organizzate. - così Inzaghi in conferenza stampa - Faranno la differenza gli episodi e le motivazioni. All'andata il Milan era in un ottimo momento poi ha avuto una leggera flessione, anche per gli infortuni. Pioli è un ottimo allenatore e da Empoli in poi hanno fatto ottime gare".

PRE-PARTITA

A San Siro va in scena il 176º Derby tra Inter e Milan in Serie A e la partita di oggi sarà la 17ª sfida tra Inter e Milan disputata a febbraio in Serie A: il 50% di quelle giocate finora è terminato in parità (8/16). Il punteggio più frequente nel Derby di Milano in Serie A è l'1-1, finale di 27 incontri, incluso quello della gara d'andata - prima della sfida di novembre tuttavia, l'1-1 non si verificava dal novembre 2014. Di fronte i due migliori attacchi del campionato, Inter (53 gol) e Milan (47): in particolare quella rossonera (8) e nerazzurra (7) sono le due formazioni di questa Serie A che hanno realizzato più reti dopo sequenze su azioni di almeno 10 passaggi.

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV

Inter-Milan verrà trasmessa in Italia in esclusiva da DAZN. Sui canali rossoneri, invece, l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV, disponibile in abbonamento su SKY (canale 230), all'interno del palinsesto di DAZN o di Amazon Prime Video Channels, in abbonamento a €3.99 al mese con quindici giorni di prova gratuita. La diretta del pre-partita rossonero si aprirà alle 16.45, fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio di San Siro. Al termine, spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Pioli.

Dalle 17.55 appuntamento speciale anche sul canale Twitch di AC Milan, con la Live Reaction in compagnia di Francesco Specchia, Lollo, Garrincha (in collegamento da Sanremo), Mirko Nirkiop e Tonino Bernardo. Da non perdere la diretta live su Twitter e la copertura su acmilan.com e AC Milan Official App.

QUI SERIE A

Sarà Marco Guida di Torre Annunziata l'arbitro di Inter-Milan. Il fischietto campano ha alle spalle una lunga militanza in Serie A con 171 partite arbitrate. Per lui sarà la 30ª direzione con i rossoneri, con un bilancio finora di 13 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte nei 29 precedenti. Per lui sarà il quarto Derby in carriera: il primo risale al 23 novembre 2014, terminò 1-1 con i gol di Ménez e Obi; poi il 21 ottobre 2018 (1-0 Inter, Icardi) e il 17 marzo 2019 (3-2 Inter, gol di Musacchio e Bakayoko per i rossoneri).

La Serie A torna dopo la sosta e riprende oggi il suo cammino con tre partite: la 24° giornata verrà infatti inaugurata alle 15.00 da Roma-Genoa, seguita dal Derby Inter-Milan alle 18.00 e da Fiorentina-Lazio alle 20.45. La giornata di domani, domenica 6 febbraio, si aprirà alle 12.30 con Atalanta-Cagliari, seguita alle 15.00 da tre partite: Sampdoria-Sassuolo, Bologna-Empoli e Venezia-Napoli. Alle 18.00 Udinese-Torino, alle 20.45 Juventus-Hellas Verona. Il Monday night sarà Salernitana-Spezia, alle 20.45.

