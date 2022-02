Derby Inter-Milan: Barella e Tonali, confronto tra i leader d’Italia

Nicolò Barella e Sandro Tonali saranno protagonisti, oggi, nel derby Inter-Milan, partita valida per la 24^ giornata della Serie A 2021-2022

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola, presentando il derby odierno tra Inter e Milan, ha parlato di Nicolò Barella e Sandro Tonali. Perché se è vero che gli equilibri della stracittadina potrebbero essere spostati, per esempio, dall'ex Hakan Çalhanoğlu o da Franck Kessié trequartista, è altrettanto vero come, a metà campo, si incontrino due colonne della Nazionale Italiana.

Da un parte Barella, dall'altra Tonali. Il nerazzurro, secondo il quotidiano torinese, è più avanti del rossonero nel progetto azzurro. Un po' per l'età (classe 1997 Barella, classe 2000, invece, Tonali), un po' perché nell'Inter ha maturato un anno in più di esperienza in una grande (terza stagione) rispetto al milanista, alla sua seconda stagione in una big.

A poche ore dal derby Inter-Milan si può dire come Barella sia l'eredità che Antonio Conte ha lasciato a Simone Inzaghi. Se con il primo, però, l'ex Cagliari era un soldatino della linea mediana, con il secondo (che lo lascia più libero in campo) sta sviluppando doti di rifinitore (7 assist già in Serie A quest'anno) e di incursore.

E c'è chi, in casa Inter, lo paragona a Nicola Berti, decisivo in tanti derby contro il Milan nel passato. Tonali, in questa stagione, ha spiccato il volo con il Diavolo ed è alla ricerca della sua prima vittoria contro i nerazzurri da titolare. All'andata da un suo calcio di punizione nacque l'autogol di Stefan de Vrij valso il pareggio ai rossoneri di Stefano Pioli.

Oggi incrocerà i propri tacchetti con Barella, in un derby che può valere una bella fetta di Scudetto, con vista sui playoff per i Mondiali in Qatar. Il C.T. Roberto Mancini potrebbe metterli uno di fianco all'altro in azzurro per tentare l'impresa iridata. Anche il Milan sul baby fenomeno a costo zero! Le ultime news di mercato >>>

