Derby Inter-Milan, ecco le dieci curiosità sulla partita di ‘San Siro’

Daniele Triolo

(fonte: acmilan.com) - Il derby Inter-Milan è tradizionalmente una partita per cuori forti e nei giorni precedenti veicola attese, passione e aspettative. Il countdown è quasi scaduto e oggi alle ore 18:00 si scende in campo. Avviciniamoci al calcio d'inizio con il nostro abituale appuntamento con statistiche e curiosità.

SCONTRI DIRETTI

1 - Questa sarà la 17ª sfida tra Inter e Milan disputata a febbraio in Serie A. Il 50% di quelle giocate finora è terminato in parità (8/16), con quattro successi per parte.

2 - Il Milan ha vinto due delle ultime tre sfide di Serie A contro la squadra capolista a inizio giornata (una sconfitta), dopo che aveva trovato la sconfitta in tutte le precedenti sette.

PRECEDENTI IN CASA DELL’INTER

3 - Dopo il successo per 2-1 dello scorso campionato, il Milan potrebbe vincere due gare consecutive di Serie A in casa dell'Inter per la prima volta dal 2005 (una serie di sei in quell'occasione).

STATO DI FORMA

4 - Il Milan ha segnato 27 gol fuori casa, più di qualsiasi altra squadra in questa Serie A. Quella rossonera è inoltre una delle due formazioni, al pari del Sassuolo, ad aver sempre trovato la rete in trasferta nel campionato in corso (11/11 entrambe).

5 - I 47 gol realizzati dal Milan in 23 giornate rappresentano un record per i rossoneri a questo punto del campionato dal 2005/06 (48 in quel torneo). In tutte le 16 occasioni in cui i rossoneri hanno segnato così tanto dopo 23 gare, si sono classificati nelle prime quattro posizioni in classifica a fine stagione.

STATISTICHE GENERALI

6 - Inter (53 gol) e Milan (47) hanno i due miglior attacchi di questa Serie A. In particolare quella rossonera (otto) e nerazzurra (sette) sono le due formazioni di questa Serie A che hanno realizzato più reti dopo sequenze su azioni di almeno 10 passaggi.

7 - Milan (955) e Inter (940) sono le due squadre che in questo campionato sono rimaste in vantaggio per più minuti. L'Inter è inoltre la formazione che in partite casalinghe è stato sotto nel punteggio per meno tempo (solo 62 minuti).

8 - Il Milan è terzo per numero di giocatori differenti mandati in gol in Serie A (15), dietro solo a Inter e Atalanta (16).

FOCUS GIOCATORI

9 - Theo Hernández (3938 metri) è il difensore che ha percorso la maggiore distanza con movimenti palla al piede in questa Serie A. In generale solo Maxime Lopez (5149) e Marcelo Brozović (4101) hanno fatto meglio del terzino francese.

10 - Rafael Leão è il giocatore che nella Serie A 2021/22 ha portato a buon fine più dribbling: 54, almeno otto più di qualsiasi altro e almeno 33 più di qualunque giocatore dell'Inter (21, Brozović).

