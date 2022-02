Derby Inter-Milan, Giroud in attacco e Kessié al centro di tutto

Olivier Giroud e Franck Kessié uomini chiave nel derby Inter-Milan? Il primo giocherà al posto di Zlatan Ibrahimovic. Il secondo da numero 10

Daniele Triolo

Oggi alle ore 18:00 si disputerà il derby tra Inter e Milan. Il Diavolo si affiderà ad Olivier Giroud e Franck Kessié, come ipotizzato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, per avere la meglio dei nerazzurri di Simone Inzaghi. I quali, attualmente, sono in testa alla classifica a +4 sul Milan.

Primo derby senza Zlatan Ibrahimović per mister Stefano Pioli. Lo svedese, ancora alle prese con un'infiammazione al tendine d'Achille della gamba destra, non è riuscito a recuperare e, a quanto sembra, non ce la farà neanche per Milan-Lazio di mercoledì sera, quarti di finale di Coppa Italia.

Nel derby Inter-Milan, quindi, salirà in cattedra Giroud. L'attaccante francese, come ricordato dal 'CorSport', ha giocato tanti derby a Londra, sia con la maglia dell'Arsenal sia con quella del Chelsea. Quello di oggi, invece, è il primo in maglia rossonera. Quando gioca a 'San Siro', spesso, Giroud è letale. Anche se, tecnicamente, la partita di oggi si gioca in trasferta.

Giroud sarà assistito da Rafael Leão, l'uomo che, con la sua velocità, potrebbe mettere in grande difficoltà la retroguardia nerazzurra. Al portoghese, poi, manca ancora un gol nella stracittadina. Per il quotidiano romano, però, potrebbe essere l'ivoriano Kessié, oltre a Giroud, il vero uomo-chiave del derby Inter-Milan.

Rientrerà dal 1' dopo le fatiche in Coppa d'Africa con la sua Costa d'Avorio e sarà confermato nella nuova posizione. Ovvero, nel ruolo di trequartista in cui Pioli lo aveva proposto in Empoli-Milan 2-4, ultima partita del 2021 rossonero prima della sosta di Natale della Serie A. In quella circostanza, Kessié fece una doppietta. Anche il Milan sul baby fenomeno a costo zero! Le ultime news di mercato >>>

