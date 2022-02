Derby Inter-Milan, le probabili formazioni: ecco i due dubbi di Pioli

Le probabili formazioni di Inter-Milan, derby di Milano della 24^ giornata della Serie A 2021-2022. Così in campo alle ore 18:00 a 'San Siro'?

QUI INTER - Simone Inzaghi può schierare la formazione titolare. Denzel Dumfries vince il ballottaggio, come quinto a destra di centrocampo, con Matteo Darmian. Assenti per infortunio Robin Gosens e Joaquín Correa, si vede per la prima volta in panchina il neo-acquisto Felipe Caicedo.