Derby Inter-Milan, rifatto il prato di ‘San Siro’: sarà all’altezza

Il prato di 'San Siro' è stato interamente rizollato per il derby tra Inter e Milan di questo pomeriggio. Si potrà vedere un altro spettacolo

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, parlano del derby odierno tra Inter e Milan , si è soffermata sulle condizioni del terreno di gioco dello stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro . Il prato, infatti, è stato interamente rifatto. L'erba di San Siro era gravemente malata ed uno staff di 20 giardinieri l'ha ricostruita.

Dopo Milan-Juventus dello scorso 23 gennaio è iniziata la rizollatura . Ora l'erba di San Siro è decisamente più soffice e verde. Per il derby Inter-Milan, dunque, potrà orgogliosamente far parte della sfida. E consentire ai calciatori di offrire uno spettacolo migliore sotto il punto di vista tecnico.

Il manto di San Siro, per Inter-Milan, sarà di 22 millimetri. Questo nonostante qualche giocatore lo vorrebbe più basso. Queste, però, sono le misure stabilite e, per mantenere il prato al livello giusto bisogna intervenire tutti i giorni. Tenerlo in ordine è anche costoso, perché il mantenimento di un terreno naturale come quello sul quale giocano Inter e Milan costa di più rispetto ad un ibrido.