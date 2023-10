Champions League – PSG-Milan 3-0: sconfitta brutta e pesante | LIVE NEWS

Il LIVE di PSG-Milan, gara dei gironi della Champions 2023-2024: la diretta testuale del match dei rossoneri di Stefano Pioli

PARIS SAINT-GERMAIN 3-0 MILAN

22:54 - 25 ott Finisce qui. Il PSG batte il Milan per 3-0. Grazie per aver seguito con noi il match. 90' 22:49 - 25 ott Ci saranno 4 minuti di recupero. 89' 22:48 - 25 ott Cambio nel Milan: esce Tomori ed entra Kjaer. 89' 22:48 - 25 ott Gol del PSG. Bella azione dei parigini, velo di Goncalo Ramos e Lee Kang-Li spara all'angolino. 3-0 e rossoneri ormai alle corda da diversi minuti. 82' 22:41 - 25 ott Cambio per il PSG: esce Kolo Muani ed entra Goncalo Ramos. 81' 22:41 - 25 ott Occasione per il PSG. Azione avvolgente dei parigini che si conclude sui piedi di Mbappé, il francese tira ma Maignan salva con un miracolo. 76' 22:35 - 25 ott Doppio cambio per il Milan: entrano Adli e Pobega al posto di Krunic e Musah. 71' 22:30 - 25 ott Doppio cambio per il PSG: escono Ugarte e Dembele ed entrano Fabian Ruiz e Lee Kang-In. 67' 22:26 - 25 ott Leao riceve il pallone sulla sinistra ma il suo tiro è debole e non impensierisce Donnarumma. 61' 22:20 - 25 ott Ammonizione anche per Kalulu. 60' 22:19 - 25 ott Ammonizione per Tomori. 58' 22:16 - 25 ott Occasione per il PSG. Mbappé vola sulla fascia, si accentra e tira ma Maignan è bravo a negare la doppietta all'attaccante francese. 52' 22:11 - 25 ott Gol del PSG. la difesa del Milan viene sorpresa da un'azione veloce e Kolo Muani insacca a porta vuota. 2-0 e raddoppio dei parigini. 49' 22:08 - 25 ott Gol annullato! Il Var richiama l'arbitro e permette l'annullamento del gol a causa di un fallo. Rossoneri ancora sotto 1-0. 48' 22:07 - 25 ott Attenzione, l'arbitro va a rivedere un fallo, precedente al gol, al monitor del Var. 47' 22:06 - 25 ott Gol del PSG. Contropiede fatale del PSG con Dembele che si lancia in avanti e insacca il pallone alle spalle di Maignan. 22:03 - 25 ott Cambio per il Milan: esce Thiaw ed entra Calabria. 22:03 - 25 ott Si ricomincia! Inizia il secondo tempo fra PSG e Milan. 21:47 - 25 ott Finisce qui il primo tempo. PSG in vantaggio sul Milan grazie ad un gol di Mbappé. 45' 21:45 - 25 ott Ci saranno 2 minuti di recupero. 43' 21:43 - 25 ott Ammonizione per Dembele. 40' 21:40 - 25 ott Milan che ora prova ad attaccare in cerca del pareggio ma rischia di allungarsi e favorire il PSG. 32' 21:33 - 25 ott Gol del PSG. Mbappé punta Tomori, elude il suo intervento e fulmina Maignan con un tiro al rasoio. 1-0 e rossoneri in svantaggio. 30' 21:31 - 25 ott Occasione per il PSG. Mbappé supera due uomini e fa partire un tiro potente ma troppo alto per colpire Maignan. 28' 21:30 - 25 ott Il palleggio del PSG non è perfetto e il Milan recupera spesso palla ma non riesce ad affondare. 21' 21:22 - 25 ott Si accende anche Mbappé, il francese stoppa un pallone fuori area e lascia partire un tiro che non impensierisce Maignan. 16' 21:16 - 25 ott Ammonizione per Hakimi. 15' 21:16 - 25 ott Prima vera accelerazione di Leao che brucia sul posto Hakimi ma il suo cross non trova nessun compagno. 12' 21:12 - 25 ott Ottimo schema rossonero da corner ma Leao non riesce a trovare la porta con il suo tiro. 11' 21:11 - 25 ott Milan che si affaccia in avanti e trova il secondo calcio d'angolo consecutivo. 6' 21:07 - 25 ott Ammonizione anche per Krunic. 4' 21:04 - 25 ott Ammonizione per Thiaw. 2' 21:02 - 25 ott PSG subito aggressivo nel tentativo di recupero palla. 20:58 - 25 ott Si comincia! Inizia il match di Champions League fra PSG e Milan!

+++ PSG-MILAN, LE FORMAZIONI UFFICIALI +++

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Škriniar, Lucas Hernández; Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembélé, Kolo Muani, Mbappé. A disposizione: Arnau Tenas, Letellier, Danilo Pereira, Mukiele, Fabián Ruiz, Lee Kang-In, Barcola, Soler, G. Ramos. Allenatore: Luis Enrique.

MILAN (4-3-3): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo Hernández; Musah, Krunić, Reijnders; Pulisic, Giroud, R. Leão. A disposizione: Mirante, Nava, Bartesaghi, Calabria, Florenzi, Kjær, Adli, Pobega, Chaka Traorè, Jović. Allenatore: Pioli.

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti allo stadio 'Parco dei Principi' di Parigi dove stasera, alle ore 21:00, andrà in scena PSG-Milan, valevole per la terza gara del Gruppo F della Champions League 2023-2024. I rossoneri ripartono dopo il pareggio contro il Borussia Dortmund. Restate con noi per il LIVE testuale del match! Nel frattempo, ecco a voi - in tempo reale - tutte le news di avvicinamento al match dei rossoneri di Stefano Pioli.