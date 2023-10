PSG-Milan, la chiave della gara: Theo Hernandez e la catena di sinistra

(fonte: acmilan.com) I rossoneri si preparano a vivere un'altra notte stellare. Per allungare la tradizione positiva contro i parigini - imbattuti in quattro precedenti - e contro formazioni francesi, 8 vittorie e 5 pareggi in 16 gare. Ma soprattutto per dare un segnale di forza al gruppo e tornare ad esultare dopo il ko contro la Juventus. Al Parco dei Principi, l'ambizioso Milan di Mister Pioli cerca il primo successo di questa edizione di Champions League contro il quotato Paris Saint-Germain di Luis Enrique. Proviamo a giocare in anticipo il match, in programma mercoledì 25 ottobre alle 21.00, analizzandone tre possibili fattori risolutivi .

HERNÁNDEZ E LA CATENA DI SINISTRA A CONFRONTO

Ricollegandoci al punto precedente, per il momento di forma e per le qualità individuali, è lecito pensare che uno scatto nel punteggio possa arrivare dai due uomini copertina. Il pericolo principale per la porta di Maignan sarà Kylian Mbappé, protagonista in un duello a distanza con Rafa Leão. Stessa fascia di competenza, più finalizzatore il francese e più assist-man il portoghese, entrambi decisivi per le fortune delle due squadre. Se il primo è già andato a segno contro il Borussia Dortmund, il numero 10 va a caccia del primo timbro in questa Champions e guida in dribbling (7-4) e passaggi chiave (5-4). Stessa sorte per il duo di fratelli Hernández, a cui toccherà il compito di supportarli.